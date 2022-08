Gesellschafter-Versammlung : DEL2 erhöht die Mindestspielstärke der Teams

Krefeld Wenn weniger als 15 Spieler zur Verfügung stehen, können jetzt Notlizenzen vergeben werden. Langzeitverletzte Spieler können für vier Wochen von der Lizenzspielerliste gestrichen werden.

(RP) Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) geht in die entscheidende Phase der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Nicht nur auf dem Eis sind die Mannschaften aktiv, auch neben dem Eis wird an wichtigen Stellschrauben gedreht. Auf der alljährliche ordentliche Gesellschafterversammlung in Nürnberg wurden am Montag unter anderem der Jahresabschluss und der Finanzplan der aktuellen Saison verabschiedet.