3:5-Heimniederlage gegen Regensburg Eisbären sind zu stark für die Krefeld Pinguine

Auch in den letzten 20 Minuten ließen die klaren Torchancen zunächst auf sich warten, besonders im Drittel der Gäste. Dagegen verhinderte Bittner gegen den gefährlichen Kanadier Booth einen Rückstand. Den musste er dann in der 49. Minute hinnehmen, als Ontl den Puck am kurzen Pfosten ins obere Eck hob. Eine Minute später vergab Riefers den schnellen Ausgleich. In der Schlussphase sah es zunächst nach einem Sieg der Gäste aus, die clever agierten. Doch in der 58. Minute schloss David Cerny einen schönen Angriff über Jerome Flaake und Matt Marcinew zum Ausgleich ab. Aber im Jubel der KEV-Fans schlugen die Eisbären eiskalt zurück. Ein verdeckter Distanzschuss schlug unhaltbar im langen oberen Eck ein.