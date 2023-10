Beim Sieg der Pinguine Christian Kretschmann erweist sich als Allrounder

Als die Mannschaft der Krefeld Pinguine am Sonntag um kurz nach 20 Uhr in Crimmitschau in den Bus stiegen, war die Erleichterung nach dem 4:3-Erfolg in ihren Gesichtern abzulesen. Schließlich war nach der 0:1-Heimniederlage gegen die Lausitzer Füchse Kritik an Mannschaft und Trainer laut geworden. Mit einer geschlossen Teamleistung und großen kämpferischen Einsatz verdiente sich die Mannschaft von Trainer Boris Blank den Sieg in Crimmitschau und gab damit die passende Antwort. Es war der erste Auswärtssieg in dieser Saison.