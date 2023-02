Krefeld Pinguine nicht konstant Diese Schwächen sieht Trainer Boris Blank bei seinem Team

Die Krefeld Pinguine sind auf der Suche nach Konstanz. Dem guten Auftritt gegen Freiburg (4:3) folgte prompt eine enttäuschende Leistungs samt verdienter 0:2-Niederlage beim direkten Konkurrenten in Ravensburg. Trainer Boris Blank war entsprechend bedient: „Heute war mit Ausnahme von unserem Torhüter Hendrik Hane kein Spieler gut. Ich habe bereits nach dem ersten Wechseln gesehen, dass es heute nichts wird. Es war das schlechteste Spiel von uns seitdem ich hier Trainer bin.“ Bereits auf der Rückfahrt machte er sich so seine Gedanken, woran es wohl liegt. Die vergangenen drei Wochenenden sind exemplarisch: dem 3:0 gegen den Zweiten Kaufbeuren, das 2:5 in Kassel, davor nach einem 4:0 in Weißwasser ein 3:4 nach Verlängerung im Heimspiel gegen Selb. Ein Fitness-Problem sieht Trainer Blank aber nicht: „Es fehlt uns da an der mentalen Stärke und die Jungs sind nach einem guten Spiel auch zu schnell zufrieden.“ Um hier noch rechtzeitig vor den Play-offs gegenzusteuern, will der Trainer in dieser Woche mit der Mannschaft sprechen: „Ich werde viele Gespräche mit den Jungs führen. Ravensburg war nur so stark, weil wir es zugelassen haben. Ausreden wie Busbeine im ersten Drittel lasse ich nicht gelten.“