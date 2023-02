Reise zur U19-Nationalmannschaft Matthias Bittner und Nikita Krymskiy fehlen den Pinguinen

Kassel bestrafte vor allem die Stellungsfehler in der Defensive und Puckverluste im Spielaufbau eiskalt. Routinier Weiss fasste sich in der Spielanalyse kurz: „Wir waren nur zehn Minuten gut. Nach dem Gegentor haben wir den Faden verloren und Kassel hat verdient gewonnen.“ Der Kapitän blickte dafür aber schon Richtung Play-offs. „In den vergangenen beiden Wochen haben wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und gezeigt, dass wir einen Platz unter den Top-Vier schaffen können. Abgesehen von der Partie gegen Selb haben wir uns gegen die Teams aus dem unteren Tabellendrittel nicht mehr schwer getan. Das ist auch im Endspurt wichtig.“ Dabei baut der gebürtige Schwarzwälder mit der Erfahrung von 878 DEL-Spielen auch auf die Unterstützung der Fans. „Fast 500 sind nach Kassel gefahren und haben uns mit einer Choreografie unterstützt. Schade, dass wir sie nicht belohnt haben.“