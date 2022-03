Tabellenletzter vor dem Endspurt : So ist der Abstieg der Pinguine noch zu verhindern

Sturzflug oder Überflieger? Krefelds Verteidiger Mirko Sacher fliegt über Iserlohns Torwart Andreas Jenike. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Analyse Krefeld Analyse Die Deutsche Eishockey Liga ist auf die Zielgerade eingebogen. Die Krefeld Pinguine stehen als Tabellenletzter auf dem Abstiegsplatz. Wir nennen die Gründe für das Debakel und was jetzt noch Hoffnung macht.

44 der 56 Begegnungen haben die Krefeld Pinguine absolviert, zwölf stehen noch aus. Derzeit sind die Schwarz-Gelben Tabellenletzter und der Rückstand ist schon beträchtlich. Und das, wo es in dieser Saison erstmals seit dem Jahr 2006 wieder einen Absteiger aus der Deutschen Eishockey Liga gibt. Können die Krefelder den Sturz in die Zweitklassigkeit noch verhindern? Wie stehen die Chancen? Unsere Redaktion gibt Antworten.

Warum stehen die Pinguine am Tabellenende? Dafür gibt s natürlich nicht nur den einen Grund, sondern mehrere Gründe. Zum einen wurden sie vom Verletzungspech gebeutelt. Besonders hart treffen ie die Ausfälle von Jesper Jensen Aabo und Mirko Sacher, für den die Saison nach einer Schulteroperation bereits beendet ist, sowie von Torjäger Alexander Bergström (Schulter). Aber solch ein Verletzungspech haben viele Mannschaften zu beklagen, da sind die Pinguine kein Einzelfall. Bei ihnen kommt erschwerend hinzu, dass der Kader nicht optimal zusammengestellt wurde. Nach einem Fehlstart in die Saison gab es schon früh einen Trainerwechsel. Zudem ist die Heimschwäche eklatant. Nur fünf von 23 Begegnungen wurden in 60 Minuten gewonnen, es die ist mit großem Abstand schlechteste Bilanz aller Mannschaften. Und es war sicherlich ein Fehler, bereits im November die letzte Kontingentspielerlizenz zu vergeben. So war es nicht mehr möglich, nach dem Jahreswechsel das Team entscheidend zu verstärken.

Was muss sich schnell ändern? Zunächst einmal ist zu hoffen, dass der eine oder andere verletzte Spieler wieder hinzu kommt. Vor allem ein, zwei Verteidiger sollten möglichst bald zurückkehren, denn mit nur vier Abwehrspielern, die über 30 Minuten pro Spiel auf dem Eis stehen, mehrere Begegnungen in kurzen Abständen zu bestreiten, geht an die Substanz und hinterlässt Spuren. Zudem muss Trainer Igor Zakharkin das Spielsystem nicht ändern, so doch flexibler gestalten. Nur auf ein Abwehrbollwerk zu setzen und mit Pässen in die Tiefe dem Gegner gefährlich werden, ist auf Dauer zu wenig. Was anfangs erfolgreich war, nutzt sich ab, weil die Kontrahenten sich darauf einstellen.

Wie sieht das Restprogramm aus? Die Pinguine haben noch zwölf Spiele, fünf daheim gegen Schwenningen, Bremerhaven, Iserlohn, Wolfsburg und Mannheim; sieben auswärts in Düsseldorf, Augsburg, Nürnberg, Wolfsburg, Bietigheim, Mannheim, Iserlohn. Somit treffen sie in nur drei Begegnungen auf Mannschaften aus den Top Sechs. Allerdings kommt es zu sechs Kellerduellen gegen direkte Konkurrenten, in denen ordentlich gepunktet werden muss – um das eigene Punktekonto zu füllen und zu verhindern, dass die Konkurrenz davon zieht. Das ist im ersten Versuch am Dienstag in Köln (2:4) allerdings nicht gelungen.

Was macht Hoffnung? So trostlos die Situation am Tabellenende auch ist, es gibt gute Gründe, die Hoffnung nicht vorzeitig aufzugeben. Das Wichtigste: Die Mannschaft ist intakt, in der Kabine stimmt es. Zweitens: Torhüter Sergei Belov wird immer stärker und kann zum entscheidenden Rückhalt werden. Drittens: Die Pinguine könen es noch aus eigener Kraft schaffen. Viertens: Die meisten Spieler haben noch keine Verträge für die kommende Saison und müssen sich in Krefeld oder bei anderen Klubs durch gute Leistungen emfehlen.

