Gegen Schwenningen : Sieg oder Abstieg – die letzte Chance der Krefeld Pinguine

Krefeld Gewinnen die Krefeld Pinguine am Dienstag gegen die Schwenninger Wild Wings nach 60 Minuten, so wahren sie die theoretische Chance auf den Klassenerhalt. Gelingt den Schwarz-Gelben das nicht, ist der Abstieg bereits perfekt.

Die Gäste aus dem Schwarzwald machten sich bereits am Montagvormittag auf den Weg nach Krefeld, wo sie ihr Quartier im Mercure-Parkhotel an der Uerdinger Straße aufschlugen. Am Abend baten Trainer Christof Kreutzer und sein Assistent Steffen Ziesche das Team zu einer Trainingseinheit auf das Eis.

Für Steffen Ziesche ist die Partie in Krefeld ein besonderes Spiel. Er war es, der mit seinem Schuss ins leere Tor am Ostermontag 2003 in Köln den deutschen Meistertitel perfekt machte. Jetzt kann er als Co-Trainer mit dafür sorgen, dass die Pinguine bereits am Dienstag gegen 22 Uhr als Absteiger feststehen. „Es geht für beide Mannschaften um sehr viel. Es ist sicher kein Spiel wie jedes andere. Ich hätte mir gewünscht, dass es jetzt nicht für beide Mannschaften um den Nichtabstieg geht, sondern vielleicht um eine Platzierung zwischen acht und zehn in der Tabelle“, sagte Ziesche am Montag, der nach eigenem Bekunden immer noch viele Freunde in Krefeld hat. „Wenn wir das Spiel gewinnen, ist es aber nicht der entscheidende Faktor für den Abstieg der Pinguine, sondern der Schlusspunkt.“ Der ehemalige Stürmer erwartet ein enges und intensives Spiel: „Wir wollen mit einem Sieg unser kleines Saisonziel, den Klassenerhalt erreichen, es wird aber ein hartes Stück Arbeit. Krefeld hat vor allem im Angriff einige sehr gefährliche Leute, die wir nicht ins Spiel kommen lassen dürfen.“