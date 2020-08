Kostenpflichtiger Inhalt: Ergänzung für den Angriff : Klöpper kehrt zu den Pinguinen zurück

Schon ab der Saison 2012/13 trug Patrick Klöpper das Trikot der Krefeld Pinguine. Hier ist er am 18. Dezember 2012 im Heimspiel gegen die Ice Tigers Nürnberg im Einsatz. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Freitag bestätigten die Krefelder die schon länger feststehende Verpflichtung des 26-jährigen Stürmers, der 2012 sein DEL-Debüt in Krefeld gab und zuletzt in der DEL2 für die Kassel Huskies spielte.