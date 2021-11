3:4-Heimniederlage : Pinguine verlieren Duell der Artgenossen

Krefeld Die Krefelder bleiben in der DEL zu Hause gegen Bremerhaven weiter ohne Sieg und unterlagen am Sonntagabend mit 3:4. Trotz einer guten Leistung fehlte den Gastgebern vor 2208 Zuschauern vor dem Tor die Effektivität.

„Am Tag der Helden“, bei dem die Pinguine viele Mitarbeiter von Polizei, Feuerwehr und verschiedenen Hilfsorganisationen zum Heimspiel gegen die Pinguins Bremerhaven eingeladen hatten, gab es auf dem Eis keine Krefelder Helden. Die Schwarz-Gelben unterlagen ihren Artgenossen von der Nordsee mit 3:4, die damit an der Westparkstraße weiter ungeschlagen sind. Vor 2208 Zuschauern waren die Gäste in einem über weite Strecken ausgeglichenem Match vor dem Tor trotz einer positiven Schussbilanz der Hausherren (35:30) einfach effektiver und am Ende auch glücklicher. Und sie überraschten mit einer ähnlich defensiven Spielweise wie die Gastgeber. Bereits am Mittwoch bietet sich den Pinguinen die nächste Gelegenheit zu einem Heimsieg. Dann sind die Nürnberg Ice Tigers zum ersten Mal in dieser Saison zu Gast.

Obwohl es nach dem Sieg am Freitag in Iserlohn eigentlich keinen Grund zu personellen Veränderungen gab, musste Arturs Kulda auf die Tribüne. Für ihn kehrte Patrik Hersley ins Aufgebot zurück. Für Kulda, am Seilersee auch Kapitän, trug Alexander Bergström das C auf der Trikotbrust. Die Gäste waren am Freitag mit einer Heimniederlage gegen Ingolstadt aus der Pause gekommen und nahmen sich fest vor, ihre makellose Auswärtsbilanz in Krefeld auszubauen. Das wurde vom Auftaktbully weg deutlich. Selbst bei einer frühen Unterzahl waren sie dem Führungstreffer näher als die Pinguine. Doch Torwart Oleg Shilin knüpfte nahtlos an seine Glanzleistung in Iserlohn an. Acht Sekunden vor Ablauf der Strafe staubte Alexander Weiß nach einem Schlagschuss von Hersley zum 1:0 ab.