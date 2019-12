Niederlage zum Jahresausklang : Pinguine nach Fehlstart ohne Chance

Pinguine-Trainer Pierre Beaulieu. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach einem schnellen 0:3-Rückstand wehrten sich die Krefelder beim Jahresausklang in München zwar nach Kräften, mussten sich aber mit 1:6 geschlagen geben. Am Freitag ist Schwenningen zum DEL-Start ins neue Jahr zu Gast.

Das alte Jahrzehnt endete für die Pinguine so wie es begann, mit einer Niederlage. Am 3. Januar 2010 hatten sie in Berlin mit 3:6 verloren. Am Montagabend hieß es in München am Ende 1:6. Vor 4940 Zuschauern in der alten Olympia-Eishalle leisteten sich die Krefelder mit zwei Gegentreffen nach nur 77 Sekunden einen brutalen Fehlstart. Dem liefen sie dann gegen die starken Roten Bullen bis zum Schluss hinterher, obwohl sie am Ende mehr Torschüsse auf dem Konto hatten als der Tabellenführer. Nach zwei freien Tagen starten die Schwarz-Gelben am Freitag mit dem Heimspiel gegen Schwenningen ins neue Jahr. Bei diesem Duell geht es für beide Teams schon darum, am Saisonende nicht die Rote Laterne mit in die Sommerpause zu nehmen.

Die Pinguine waren am Sonntag gegen 18.30 Uhr an der Saturn-Arena in Ingolstadt eingetroffen, wo sie im angrenzenden Hotel Quartier bezogen. Am Montagvormittag bat Trainer Pierre Beaulieu seine Schützlinge für 20 Minuten zu einer kurzen Trainingseinheit aufs Eis. Jeremy Welsh und Dimitri Pätzold gingen nicht mit aufs hartgefrorene Parkett. Bei Pätzold war es nach seiner Krankheit eine Vorsichtsmaßnahme,

statistik München - Krefeld 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) Pinguine: Pätzold - Ankert/Cundari, Noonan/Riefers, Trivellato/Bruggisser, M. Schmitz – Besse/Pietta/Costello, Braun/Hodgman/Schymainski, Lagace/Welsh/Saponari, Kuhnekath, Kruminsch. Schiedsrichter: M. Klein (Stuttgart), M. Schütz (Rosenheim). Zuschauer: 4940. Tore: 1:0 (0:50) Sanguinetti (Hager/Gogulla), 2:0 (1:17) Hager (Ehliz/Gogulla), 3:0 (7:44) Quass (Hager), 3:1 (21:19) Lagace (Welsh), 4:1 (30:43) Ehliz (Sanguinetti/Gogulla 5-4), 5:1 (37:45) Seidenberg (Shugg/Sanguinetti), 6:1 (41:52) Kastner (Voakes/Abeltshauser). Strafminuten: München 8, Krefeld 4.

Welsh fühlte sich nicht gut. Nach einer Mittagsruhe und dem Team-Meeting machte sich der Tross gegen 15.30 Uhr auf den Weg in die bayrische Landeshauptstadt. Um 17 Uhr fuhr der Bus an der Olympia-Eishalle bei Temperaturen von knapp unter null Grad vor.

Weil Welsh grünes Licht für seinen Einsatz gab, schickte der Trainer seine Reihen gegenüber dem Spiel gegen Wolfsburg unverändert aufs Eis. Die Verteidiger tauschten aber die Seiten. Das begründete der Coach im Gespräch mit der RP kurz vor dem ersten Bully so: „Ich hoffe, dass wir dadurch mehr Schüsse aufs gegnerische Tor bringen“. In der Teamsitzung hatte er seinen Spielern noch mit auf den Weg gegeben: „Es ist wichtig, dass wir sehr viel laufen und eng am Gegenspieler sind, ansonsten haben wir gegen den Spitzenreiter kaum eine Chance.“

Beaulieus Gameplan war sehr schnell Schnee von gestern. Die Hausherren zündeten knapp 29 Stunden vor dem Jahreswechsel ein Feuerwerk und gingen bereits nach 50 Sekunden durch einen Schuss von Sanguinetti in Führung. Und nur 27 Sekunden später schlug es erneut hinter Torwart Pätzold ein. Trainer Beaulieu nahm sofort seine Auszeit und weckte seine Schützlinge auf. Grant Besse scheiterte an Torwart Fiessinger (3.). Für die gut 60 mitgereisten KEV-Fans bestand aber nur fünf Minuten Hoffnung auf den Anschlusstreffer. Dann erhöhte München auf 3:0 (13.). Damit war eine frühe Vorentscheidung gefallen. Denn einen Dreitore-Rückstand sind gegen einen so hochkarätig besetzten Tabellenführer fast nur noch durch ein Wunder aufzuholen. Aufgeben wollten die Pinguine natürlich nicht, was auch die Schussstatistik (11:10) nach 20 Minuten ausdrückte. Das alte Problem (Abwehr) war mal wieder ausschlaggebend für den Rückstand.

Im zweiten Drittel lag bereits nach fünf Sekunden die nächste Rakete der Gastgeber in der Luft. Doch der Schuss von Bourque verfehlte knapp das Tor. Doch dann belohnten sich die Pinguine endlich für ihren Willen, sich nicht aufzugeben. Jacob Lagacé traf mit einem Distanzschuss (22.). Und dann waren die Gäste sogar dem Anschlusstreffer nahe, den Vinniy Saponari in Überzahl und Lagacé vergaben. Besser machten es die Hausherren in Überzahl, als Ehliz an seinem Geburtstag auf 4:1 erhöhte. Die Pinguine blieben aber im zweiten Drittel das aktivere Team, was sich trotz guter Torchancen aber nicht im Ergebnis widerspiegelte, im Gegenteil. München erhöhte bei einem blitzsauberen Konter auf 5:1 ( 38.).