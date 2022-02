0:5-Heimniederlage : Krefeld Pinguine spielen wie ein Absteiger

In der Anfangsphase vergibt hier Lucas Lessio (re.) den Führungstreffer der Pinguine. Er zielt am Straubinger Tor vorbei. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Im Heimspiel gegen die Straubing Tigers boten die Krefelder vor 2115 Zuschauern erneut eine sehr schwache Leistung und unterlagen mit 0:5. Besonders in Überzahl versagte die Mannschaft, die lediglich auf 19 Torschüsse kam, total.

Von H.-G. Schoofs und Josef Hermanns

Mit ansehnlichem DEL-Eishockey hatte das Duell zwischen Pinguinen und Tigers nicht viel zu tun. Weil die Krefelder sich erneut in Überzahl grottenschlecht präsentierten, mussten sie sich den Gästen aus Niederbayern mit 0:5 geschlagen geben und rutschten auf den letzten Tabellenplatz ab. Straubing spielte strukturierter als die Gastgeber und wartete geduldig auf ihre Torchancen. Die Pinguine präsentierten sich dagegen ab dem zweiten Drittel wie ein Absteiger. Nur weil Torwart Oleg Shilin wieder bester Akteur seines Teams war, blieben die Gastgeber lange im Spiel. Am Sonntag (14 Uhr) droht im Auswärtsspiel beim Tabellenführer Eisbären Berlin die nächste Niederlage. Am Rande des Spiels wurde bekannt, dass Alexander Bergström Krefeld schon verlassen hat und Neuzugang Yannick Hänggi in seine Wohnung eingezogen ist. Da für den Schweden die Saison wegen seiner Schulter-OP schon zu Ende ist und er nicht bei den Pinguinen bleiben will, soll sein Vertrag bereits aufgelöst sein.

Cheftrainer Igor Zakharkin hatte nach der 2:5-Pleite vom vergangenen Mittwoch seine Sturmreihen umgebaut. U20-Nationalstürmer Maciek Rutkowski kam für Edi Lewandowski ins Team und spielte wie bei der U20-WM mit Justin Volek und Alexander Blank. Weil Mirko Sacher und Jesper Jensen Aabo weiterhin verletzt passen müssen, standen dem Trainer nur sechs Verteidiger zur Verfügung. Im Tor stand erwartungsgemäß Oleg Shilin. Auch hinter der Bande der Pinguine gab es eine Veränderung. Sergey Saveljev unterstützte die Trainer beim Coaching. Vor dem Spiel unterhielt sich der Multifunktionär noch intensiv mit dem ehemaligen Schwenninger Trainer Niklas Sundbald und mit Mark Mahon, der viele Jahre als Sportdirektor für die Kölner Haie tätig war.

Info Krefeld - Straubing 0:5 (0:0, 0:1, 0:4) Pinguine: Shilin - Gläßl/Bappert, Mass/Hänggi, Tiffels/Kulda – Sabolic/Lucenius/Bracco, Braun/Weiß/Olson, Hoeffel/Berlyov/Lessio, Rutkowski/Volek/Blank, Niederberger. Zuschauer: 2115. Schiedsrichter: A. Rantala (Neuss), M. Iwert (Harsefeld). Tore: 0:1 (37:51) Balisy (Brunnhuber), 0:2 (43:53) Tuomie (Leier/Brandt 5-4), 0:3 (45:03) Elsner (Eder/Schopper), 0:4 (53:41) Eder (Bourque/Akeson), 0:5 (59:07) Samanski (Brunnhuber/Leier). Strafminuten: Krefeld 14 plus 10 Minuten Disz. Shilin, plus 5 plus Spieldauer Gläßl, Straubing 14 plus 5 plus Matchstr. St. Denis.

Die Pinguine erwischten einen guten Start und hatten durch Arturs Kulda in der dritten Minute eine gute Tormöglichkeit. Sein Schuss strich aber am langen Eck vorbei. Kurz danach kamen die Krefelder zu ihrer ersten Überzahl, weil Ex-Pinguin Benedikt Schopper auf die Strafbank musste. Sie belagerten das Gästetor, klare Chancen ergaben sich aber nicht. Danach war Straubing besser im Spiel. Shilin musste gegen Kohl und Balisy sein ganzes Können aufbieten. Weil Kulda und gleich zweimal Lessio in der 12. Minute an Torwart Parks scheiterten und auch Sabolic in der 19. Minute bei der besten Gelegenheit der Pinguine den Puck nicht am Torhüter Parks vorbei brachte ging es torlos in die erste Pause.

Den zweiten Abschnitt begannen die Pinguine mit einer Restüberzahl, die aber verpuffte. Straubing riss das Geschehen jetzt komplett an sich. Die Pinguine konnten sich bei ihrem Torwart bedanken. Dazu traf Connolly den Pfosten. In der 31. Minute musste sein Teamkollege St. Denis nach einem Check gegen den Kopf von Braun vorzeitig mit einer Matchstrafe unter die Dusche. In der fasst fünfminütigen Überzahl kamen die Pinguine zu keiner nennenswerten Torchance. Völlig verdient gingen die Gäste 129 Sekunden vor der zweiten Pause durch Balisy mit 1:0 in Führung.