KEV-Fans stocksauer : Desolate Pinguine kassieren 0:6-Pleite

Robert Sabolic, der hier in Überzahl an Torwart Justin Pogge scheitert, leitete mit einem dicken Patzer den dritten Treffer der Kölner ein. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Im Heimspiel gegen die Kölner Haie enttäuschten die Krefelder auf ganzer Linie und befinden sich in dieser Verfassung früh im Abstiegsstrudel. Torwart Oleg Shilin feierte sein DEL-Debüt. Martin Schymainski fiel mit Verletzung früh aus.

Die Pinguine mausern sich in der Deutschen Eishockey-Liga schon gleich zu Saisonbeginn zum Abstiegskandidaten Nummer eins. Auch im dritten Punktspiel und zweiten Heim-Derby auf eigenem Eis mussten sich die Krefelder in der Yayla-Arena vor 4033 Zuschauern den Kölner Haien mit 0:6 geschlagen geben und kassierten bereits 18 Gegentreffer. Mit DEL-Eishockey hatte der Auftritt der Hausherren nur wenig zu tun. Enttäuschend waren erneut die Leistungen einiger der Neuzugänge, die sich entweder haarsträubende Fehler leisteten oder kaum auffielen. Es fehlte der Mannschaft ein konstruktiver Spielaufbau und Durchschlagskraft. Insgesamt hatten die Gäste vom Dom vor den Augen ihrer 200 mitgereisten Fans leichtes Spiel, die Punkte mit nach Hause zu nehmen. Dagegen verspielten die Pinguine vorerst die Unterstützung ihrer Fans, die am Ende die Leistung lautstark mit Pfiffen quittierten und stocksauer das Stadion verließen. Eine kleine Gruppe mit Fans randalierte hinterher vor dem Spielereingang. Der Sicherheitsdienst war nicht mehr anwesend. Martin Schymainski erschien und beruhigte die Fans.