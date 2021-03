2:9-Niederlage : Die Pinguine gehen an der Isar baden

Mit seinem zehnten Saisontor erzielte Lucas Lessio in München den ersten Treffer der Pinguine. Torwart Kevin Reich liegt geschlagen auf dem Eis. Foto: imago images/Eibner/Eibner Pressefoto / Heike Feiner via www.imago-images.de

Krefeld Die Krefelder mussten sich am Montagabend beim EHC München mit 2:9 geschlagen geben. Nur im zweiten Drittel konnten die Gäste vom Niederrhein einigermaßen mithalten. Die Treffer der Gäste erzielten Lessio und Tyanulin.

Das Wunder von München blieb aus! Im 21. Gastspiel beim EHC München kassierten die Pinguine am späten Montagabend mit 2:9 ihre 19. Niederlage, die gleichzeitig die höchste der Saison bedeutete. Der letzte Krefelder Sieg in der alten Olympia-Eishalle am Oberwiesenfeld liegt nun schon zweieinhalb Jahre zurück. Die Entscheidung fiel bereits im ersten Drittel, als die Roten Bullen nach 13 Minuten schon mit 4:0 führten. Die Schwarz-Gelben konnten danach nur im zweiten Drittel einigermaßen mithalten, aber das lag hauptsächlich daran, dass München einen Gang zurückschaltete. Im Schlussdrittel ergaben sich die Gäste dann wehrlos. Hoffentlich konnten die Spieler auf der langen Rückfahrt an den Niederrhein einigermaßen gut schlafen. Denn bereits am Mittwoch steht das Heimspiel gegen Ingolstadt auf dem Programm. Und weitere 25 Stunden später kommt München zum Rückspiel nach Krefeld.