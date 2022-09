1:0-Sieg in Selb : Zach Magwood und Henrik Hane sind die Matchwinner

Zach Magwood (am Puck), der hier Regensburgs Keeper prüft, erzielte in Selb das Goldene Tor. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Selb Die Krefeld Pinguine gewinnen auch ihr drittes Spiel in der DEL 2. Bei den Selber Wölfen setzen sie sich dank des überragenden Torhüters Henrik Hane von der DEG mit 1:0 durch. Am Sonntag kommen die Lausitzer Füchse.

Von Josef Hermanns

Die Krefeld Pinguine haben bei den Selber Wölfen einen im Eishockey nicht alltäglichen Sieg gefeiert. Sie feierten mit 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) vor 1.554 Zuschauern ihren dritten Saisonsieg ein. Sonntag sind um 19 Uhr die Lausitzer Füchse zu Gast.

In einer insgesamt mäßigen Partie behielten die Krefelder dank eines überragenden Henrik Hane im Tor, der einen Shut-out feierte, die Oberhand und kamen zu einem am Ende glücklichen Sieg, weil Selb deutlich mehr vom Spiel hatte und auch die Mehrzahl an guten Torgelegenheiten verbuchte. Das goldene Tor erzielte der Kanadier Zach Magwood bereits in der 8. Minute.

statistik Selb - Krefeld⇥0:1 Pinguine: Hane - Tiffels/Zerressen, Riefers/Mayr, Söll/Bappert, Dobriskin – Weiß/Koch/Krimskiy, Müller/Mouillierat/Magwood, Niederberger/Lewandowski/van der Ven, Miller/Fischer/ Shatsky. Zuschauer: 1.554 Tor: 0:1 (7:06) Magwood (Mouillierat/Müller). Schiedsrichter: M. Schütz (Rosenheim), E. Schmidt (Herford). Strafminuten: Selb 11, Krefeld 17.

Hane vom Kooperationspartner Düsseldorf, die am Freitag in der DEL spielfrei waren, stand überraschend bei den Pinguinen im Tor, hatte doch Sergei Belov in den ersten beiden Saisonspielen sehr gut gehalten. Der Russe wurde nach Auskunft von Pinguine-Sprecher Mark Thiel für das Heimspiel gegen Weißwasser geschont. Ansonsten schickte Trainer Leif Strömberg sein Team in unveränderter Besetzung aufs Eis.

Die Mannschaft hatte sich am Freitag um 8 Uhr per Bus auf den Weg nach Selb gemacht und traf gegen 16.45 Uhr bei bestem Spätsommerwetter an der Netzsch-Arena ein. Unterwegs hatte das Team eine längere Mittagspause eingelegt, wo die Spieler ausreichend Gelegenheit hatten, sich die Beine zu vertreten.

Selb hatte gleich zu Beginn mehr vom Spiel. „Da hatten wir wohl doch noch Busbeine“, sagte Pinguine-Verteidiger Tom-Eric Bappert in der ersten Drittelpause. Torwart Hane war aber von Beginn an hellwach und verhinderte einen Rückstand. Die Pinguine nutzten in der 8. Minute gleich ihre erste Torchance zur Führung. Kael Mouillierat hatte für Zach Magwood prima aufgelegt. Der Kanadier ließ Torwart Bitzer mit einem Schuss ins lange Eck keine Abwehrmöglichkeit. Danach waren wieder die Gastgeber an der Reihe. In der 12. Minute scheiterte Nick Miglio bei einem Alleingang an Hane. Eine Minute später parierte der Torwart bei einem Rückhandschuss vom Kapitän der Wölfe Richard Gelke gekonnt. Eine Minute vor der Pause bewahrte Hane gegen Mark McNeill und Brett Thomson die Pinguine vor dem Ausgleich.

Auch im zweiten Drittel dominierten die Gastgeber das Geschehen. Einzig Torhüter Hane war es zu verdanken, dass die Pinguine zur zweiten Pause noch mit 1:0 führten. Richtig brenzlig wurde es für die Krefelder als sich Torschütze Magwood in der 33. Minute einen Stockschlag gegen Torhüter Bitzer leiste und für zwei Minuten in die Kühlbox musste. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Miglo, der aber in Hane seinen Meister fand. Vier Minuten vor Drittelende lieferten sich Pinguin Nikita Krymskiy und Selbs Steven Deeg einen Boxkampf. Die Krefelder kamen zu ihrer ersten Überzahl, konnten aber diese nicht nutzen.