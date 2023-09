Enttäuschende Vorstellung Krefeld Pinguine kassieren in Freiburg ein halbes Dutzend Gegentore

Zwei Tage vor dem Topspiel gegen Kassel, am Sonntag um 14.30 Uhr in der Yayla-Arena, erlebten die Krefeld Pinguine am Freitag beim Auswärtsspiel in Freiburg eine böse Überraschung. Gegen den in dieser Saison noch sieglosen Tabellenletzten unterlagen die Schwarzgelben vor 1.538 Zuschauern, darunter etwa 30 aus Krefeld mit 1:6 (0:1,1:4,0:1).