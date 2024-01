5:2-Erfolg gegen Crimmitschau Krefeld Pinguine starten mit Auswärtssieg ins neue Jahr

Ist der Auswärtsknoten bei den Pinguinen endlich geplatzt? Mit einem 5:2-Sieg bei den Eispiraten Crimmitschau zündeten die Krefelder am späten Dienstagabend in West-Sachsen noch eine verspätete Silvesterrakete. Im zweiten Drittel stellten sie mit vier Treffern, davon sogar zwei in Unterzahl, die Weichen zu ihrem vierten „Dreier“ der Saison auf fremdem Eis. Vom Auftaktbully weg gab es endlich mal keine Zweifel an diesem wichtigen Erfolg.