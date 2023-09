Topspiel in der DEL 2 Krefelds Torhüter Felix Bick will die Huskies erneut zähmen

Bereits zum Herbstanfang treffen am Familienspieltag die beiden Meisterschaftsfavoriten in der DEL 2 aufeinander, wenn die Krefeld Pinguine am Sonntag um 14.30 Uhr die Kassel Huskies empfangen. Die Hessen, Hauptrundenprimus der vergangenen Saison, scheiterten auf dem Weg zurück in die DEL überraschend im Halbfinale an Bad Nauheim. Maßgeblich dazu beigetragen hat damals Torwart Felix Bick, der die Angreifer der Huskies mit starken Paraden regelrecht zur Verzweiflung brachte. Jetzt steht der 30-Jährige im Tor der Pinguine und will erneut dafür sorgen. Es wären dann die ersten Zähler für die Schwarz-Gelben gegen Kassel. In der vergangenen Saison gingen alle vier Spiele gegen die Auswahl von Trainer Bo Subr verloren.