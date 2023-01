Dienstag kommt Ravensburg Hendrik Hane wird zum Heim-Torwart der Pinguine

In der DEL 2 geht es für die Krefeld Pinguine Schlag auf Schlag. Bereits 49 Stunden nach dem 4:1-Heimsieg gegen Tabellenzwölften Eispiraten Crimmitschau können die Schwarz-Gelben den nächsten Dreier einfahren. Das dürfte allerdings nicht ganz so einfach werden, denn der Tabellenvierte Ravensburg kommt am Dienstag (19.30 Uhr) mit einem neuen Trainer, der jedoch ein alter Bekannter ist: Peter Rusell steht bei den Gästen hinter der Bande. Seit dem 14. Januar hat der gebürtige Schotte in Ravensburg wieder das Sagen. Im April 2022 hatte er die Tower-Stars zur Vizemeisterschaft der DEL 2 geführt.