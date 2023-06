Wegen Vergewaltigung verurteilt Krefeld Pinguine lösen Vertrag mit Johnson nach nur zwei Tagen wieder auf

Am Samstag bekräftigte der Verein diese Ansicht nochmals in einer Mitteilung zu der Kritik an der Verpflichtung. Beruhigen konnte das viele Fans nicht. Im Gegenteil. In den sozialen Medien wurde weiter heftig über den Transfer und den Umgang der Pinguine damit diskutiert. Das Tragweite wurde dem Verein dann offenbar auch deutlich. Noch am Samstagabend habe man mit Johnson telefoniert und sei mit ihm zu dem Ergebnis gekommen, dass beide Seiten von einer Vertragsauflösung profitieren, heißt es auf der Internetseite des KEV. „Wir sind aufgrund der Entwicklungen der letzten Tage zu dem Entschluss gekommen, dass es unsere Pflicht ist, weiteren Schaden für die Krefeld Pinguine und für Ben Johnson abzuwenden“, sagte Schopp laut der Mitteilung.