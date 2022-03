Nach Sieg der Pinguine : Ingolstadts Trainer watscht Ex-Krefelder Daniel Pietta ab

Ingolstadt Der lettische Verteidiger Arturs Kulda der Krefeld Pinguine steht beim Spiel in Ingolstadt fast 33 Minuten auf dem Eis und führt das Team als Ersatzkapitän zum wichtigen Auswärtssieg. Der Ex-Krefelder Daniel Pietta wird von seinem Coach abgewatscht.

Der 33-jährige Lette, der in Leipzig geboren wurde, und den verletzten Kapitän Laurin Braun vertrat, zeigte nicht nur eine fehlerfreie Leistung, sondern ging auch mit viel Einsatzwillen und großem Kampfgeist voran. Mit einer Eiszeit von 32 Minuten und 50 Sekunden stand er mehr als die Hälfte der Spieldauer auf dem glatten Parkett. Bei den Pinguinen ist er damit in dieser Saison der Spieler mit der meisten Eiszeit in einer Begegnung. Kulda, der für Lettland an zwei Olympischen Spielen und sieben Eishockey-Weltmeisterschaften teilnahm, unterstützte mit seiner Erfahrung seine jüngeren Abwehrkollegen und sorgte mit dafür, dass sich Torwart Serge Belov nur zweimal geschlagenen geben musste. Die gute Defensivleistung des gesamten Teams war entscheidend für die Punkte.