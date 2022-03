Duell der Kellerkinder : Krefeld Pinguine stehen bei Kölner Haien unter Druck

Heimlich, still und leise verlief sein Jubiläum, das Edi Lewandowski auf seine Weise feierte – mit einem Tor. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die beiden Siege in Ingolstadt und gegen München haben das Schlusslicht der Deutschen Eishockey Liga noch nicht richtig voran gebracht. Beim Kellerduell in der Domstadt lautet die Devise zumindest: Verlieren verboten.

Das Jubiläum beging er auf seine Art: nicht schrill, aber treffend; ohne sich hervorzutun, aber herausragend. Es gab keine Blumen, keine Ehrung, keine Reden. Das war ihm auch sehr recht, denn er mag es nicht, im Rampenlicht zu stehen. Für diese Unterbewertung bedankte er sich auf seine Weise. In seinem 600. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) schoss Edi Lewandowski das wichtige 2:2, das der Grundstein zum 3:2-Sieg nach Penaltyschießen gegen Red Bull München war.

600 Spiele in der DEL haben einige Spieler absolviert und doch ist Edi Lewandowski eine herausragende Persönlichkeit. Das Besondere ist nämlich, dass er sie in Rekordzeit absolviert hat: in nur elf Spielzeiten. Das heißt: er hat kaum ein Spiel verpasst.

DEL-Rekordspieler ist der Kölner Mirko Lüdemann, der es zwischen 1994 und 2016 auf 1197 Spiele brachte; ihm folgen die beiden Düsseldorf Daniel Kreutzer (1996-2017) und Niki Mondt (1995-2016) mit jeweils 1060 DEL-Einsätzen. In diese Regionen wird Lewandowski nicht mehr vorstoßen, er ist nämlich schon 41 Jahre alt. Dass er immer noch Eishockey auf höchstem Niveau spielt und auf diese Anzahl von Spielen gekommen ist, verdankt er seiner professionellen Einstellung und Lebensweise. „Meine Kinder haben mich fit gehalten“, sagt er, räumt aber auch ein: „Natürlich achte ich auch etwas darauf, was ich esse und trinke.“ Fleisch und Salat stehen auf seiner Speisekarte oben, seine Getränke sind „meist Wasser und Tee und ab und zu ein Espresso“.

Lewandowski wäre vielleicht DEL-Rekordspieler geworden, wäre er in Deutschland geblieben. In Russland geboren kam er mit 15 Jahren als Aussiedler nach Deutschland und begann zwei Jahre später seine Prof-Karriere in Wilhelmshaven. Berlin, Köln und Mannheim waren seine Stationen in der DEL, ehe er 2008 in die russische KHL wechselte. Nach sieben Jahren kam er wieder zurück und spielte drei Jahre für die Düsseldorfer EG, dann drei Jahre für Frankfurt in der DEL 2, ehe er im Sommer nach Krefeld kam.

Am Dienstag kehrt er mit den Pinguinen an seine alte Wirkungsstätte in Köln zurück, wo er von 2002 bis 2006 spielte. Damals gehörten die Domstädter zu den ersten Adressen, in dieser Saison kämpfen sie um den Klassenerhalt. Zwar haben sie 13 Punkte mehr auf dem Konto als die Pinguine, aber auch schon sechs Spiele mehr absolviert. Die Tabelle bietet ein verzerrtes Bild, ist schwer zu lesen und bietet viel Interpretationsspielraum. „Köln hat durch den Sieg in Bremerhaven sicher gute Laune“, vermutet Krefelds Trainer Igor Zakharkin. „Sie sind komplett und haben keine Verletzten.“

Das sieht bei den Gästen anders aus. „Die Mannschaft bleibt unverändert“, sagt der Coach, dem somit weiterhin nur vier Verteidiger zur Verfügung stehen. Philipp Mass, Frederick Tioffels, Alexander Weiss, Mike Höffel und Jesper Jensen Aboo sowie Torhüter Oleg Shilin fallen aus. Letzteres ist das kleinste Problem, denn Sergei Belov ist in guter Verfassung und war gegen München der Rückhalt des Teams.