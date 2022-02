Olympia-Tagebuch : „Es ist wie in einer anderen Welt“

Christian Menningen (li.) von den Krefeld Pinguinen und Marco Nachrichter von den Augsburger Panthern sind bei der Eröffnungsfeier mit ins Vogelnest ein. Foto: Menningen

Krefeld Eishockey-Betreuer Christian Menningen von den Krefeld Pinguinen und der Nationalmannschaft berichtet von den Olympischen Spielen in Peking.

Am fünften Tag seines Aufenthaltes bei den Olympischen Spielen in Peking schildert der Betreuer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft Christian Menningen seine Eindrücke aus der großen Arena und spricht über die Unterbringung im Hotel und die Verpflegung in der Mensa.

Die RP erreichte Menningen am Montagnachmittag gegen 15.30 deutscher Zeit in der großen Arena. „Hier ist es 90 Minuten vor Mitternacht. Wir schauen gerade dem Eishockeyspiel zwischen den Frauen aus der Schweiz und Finnland (3:2) zu. Ich glaube, hier passen 12.000 Zuschauer rein. Neben unserer Mannschaft sind einige Pressevertreter und einige Athleten im Stadion. Ein paar einheimische Zuschauer sind auch hier. Jeder sitzt hier mit Maske. Es ist total still, auch wenn ein Tor fällt, ist kaum etwas zu hören. Die Atmosphäre ist in etwa so wie bei einem Geisterspiel in der DEL.“

info Seit 2017 beim A-Team des DEB im Einsatz Christian Menningen, geb. am 18. März 1965 in Neuss, verheiratet. Beruf: Gebäudereiniger. Equipment-Manager bei den Krefeld Pinguinen seit 2005. Beim Deutschen Eishockeybund seit Herbst 2017. Teilnahme an den Weltmeisterschaften 2018, 2019, 2021. Viermal Deutschland-Cup in Krefeld.

Gespielt hatte auch die deutsche Nationalmannschaft am Nachmittag gegen die Slowakei. Es war der einzige Test in China, bevor es am Donnerstag um 14.10 Uhr Deutscher Zeit zum Auftakt des Olympischen Eishockeyturniers gegen Kanada geht. „Wir haben gut gespielt und mit 5:3 gewonnen. Statt dreimal 20 Minuten, wurde zweimal 30 Minuten gespielt. Danny Aus den Birken und Matthias Niederberger waren jeweils eine Hälfte des Spiels im Tor. Ich habe natürlich besonders auf Daniel Pietta geschaut. Er hatte sehr viel Eiszeit und hat eine starke Leistung geboten.“

Dadurch kann sich das Krefelder Eishockeyurgestein Hoffnung auf seinen Einsatz gegen Kanada machen. Das Spiel findet in einem etwa 30 Autominuten vom Olympiagelände gelegen Stadion statt. „Am Dienstag hat die Mannschaft frei, es trainieren dann nur die Spieler, die gegen die Slowakei nicht zum Einsatz gekommen sind. Mittwoch gibt es dann noch mal ein Teamtraining, danach müssen wir alles einpacken, weil das Material dann zum Spielort gebracht wird.“

Neben den Eishockeyutensilien darf natürlich auch eine Kaffeemaschine nicht fehlen: „Die haben wir samt Kaffeebohnen auf den Materialpaletten, die eine Woche vor unserem Abflug nach China geschickt wurden, verstaut.“

Mit der Unterbringung im Hotel und mit der Verpflegung ist Menningen zufrieden. „Wir haben alle Einzelzimmer. Der Standard ist mit einem Vier-Sterne-Hotel in Deutschland zu vergleichen. Es gibt gutes WLAN und einen englischsprachigen Sender im Hotel-TV. Zum Frühstück gibt es Kaffee und Tee. Das Brot ist mit Toastbrot bei uns vergleichbar. Rührei und Spiegelei werden auch angeboten. Bei Wurst und Käse habe ich noch nicht zugegriffen. Mittagstisch und Abendessen gibt es in der großen Mensa im Olympischen Dorf. Dort gibt es vorranging chinesische Küche mit Reis, Nudeln und Gemüse.“