Nach Länderspielreise : Boris Blank und Luca Hauf von den Krefeld Pinguine in Quarantäne

KEV-Spieler Luca Hauf (r.). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Co-Trainer Boris Blank und Stürmer Luca Hauf waren mit der U18-Nationalmannschaft in der Slowakei und befinden sich jetzt in Quarantäne. Torjäger Alexander Bergström war derweil in Schweden bei seiner Familie und ist guter Dinge zurückgekehrt.

Nach sechstägiger Trainingspause wegen des Deutschland-Cups bereiten sich die Krefeld Pinguine seit vergangem Freitag auf den Start ins zweite Drittel der Saison vor. Geübt wird in der Eissporthalle in Duisburg, weil die Yayla-Arena derzeit nicht zur Verfügung steht.

Aber ab Freitag geht es wieder um Punkte. Dann ist die Auswahl von Trainer Igor Zakharkin um 19.30 Uhr bei den Iserlohn Roosters zu Gast und feiert dort gleich ein Wiedersehen mit Martin Schymainski, der die Pinguine in dieser Woche Richtung Sauerland verlassen hat. Dass es bis dahin noch weitere Veränderung im Kader gibt, ist ziemlich unwahrscheinlich.

Info Saveljev wollte Schymainski halten Martin Schymainski verlässte die Pinguine auf eigenen Wunsch. Das hat Sergey Saveljev klargestellt: „Er hat mich vergangene Woche angerufen und den Wunsch geäußert. Ich hatte Interesse daran, dass er bleibt, aber er benötige eine neue Herausforderung, hat er mir gesagt. Es hat also nichts mit finanzielle Problemen zu tun, auch nicht mit Problemen innerhalb der Mannschaft. Heute haben wir uns auf eine Vertragsauflösung geeinigt.“ Zudem trat Saveljav Gerüchten entgegen, es würden noch weitere Spieler die Pinguine verlassen: „Das wird nicht der Fall sein.“ Bereits am Montag hatte sich Schymainski von seinen Mitspielern verabschiedet. Neuer Kapitän wird Laurin Braun.

Bei den Trainingseinheiten fehlten einige Spieler aus privaten Gründen. So war zum Beispiel Torjäger Lucas Lessio nicht mit dabei. Sportliche Gründe hatte das Fehlen der drei Youngster Alexander Blank, Justin Volek und Maciek Rutkowski. Alle drei waren mit der Deutschen U20-Nationalmannschaft in Lillehammer in Norwegen und nahmen dort an einem vier Nationen-Turnier teil. Volek erzielte beim 4:2 Erfolg gegen die Gastgeber einen Treffer. Das Trio ist inzwischen aus Norwegen zurück und seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining.

Bereits am Montag war Co-Trainer Boris Blank zurück. Der 43-Jährige unterstützte U18-Bundestrainer Alexander Dück, der mit seiner Auswahl an einem Turnier in Pistany in der Slowakei teilnahm. Nach seiner Rückkehr musste sich Blank in Quarantäne begeben, die bis zum 29. November dauert. Auch Luca Hauf gehörte der Auswahl an. Er befindet sich ebenfalls in Quarantäne, möglicherweise aber nur bis Donnerstag.

Weil Blank nicht zur Verfügung steht und Multifunktionär Sergey Saveljev noch in der Schweiz weilte, wurde Trainer Zakharkin bei den Übungseinheiten vom ehemaligen Torwarttrainer Igor Gross unterstützt. Er kümmerte sich in Abwesenheit von Saveljev auch um die Torhüter. Nikita Quapp, der wegen einer Mittelohrentzündung auf die Norwegenreise mit der U20-Nationalmannschaft verzichten musste, mischte auf dem Eis wieder mit; auch Sergei Belov, der zuletzt verletzt passen musste, war wieder dabei.

Auch wieder im Training ist Angreifer Anton Berlyov. Der 27-Jährige hatte wegen einer Verletzung acht Spiele verpasst. Auch Stürmer Leon Niederberger, der wegen einer Unterkörperverletzung sieben Mal nicht mitspielen konnte, ist wieder dabei. „Ich bin wieder fit und freue mich, dass ich wieder spielen kann“, sagte der gebürtige Düsseldorfer. „Unsere Mannschaft hat sehr viel Potential, es gilt jetzt kleinere Fehler abzustellen. Wir sind auf einem guten Weg.“