Vorbereitung steht : Auf die Pinguine warten in der Schweiz Top-Gegner

Martin Schymainski ist ein Kind des KEV und unterstützt ihn. Foto: Jüngermann

Krefeld Der Sommer kehrt zurück, die Eishockeysaison rückt näher. Die Krefeld Pinguine starten am 10. August in die heiße Phase ihrer Vorbereitung. Dabei reisen sie nach Finnland und in die Schweiz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Krefeld Pinguine fiebern nicht nur der neuen Saison, die am 10. September beginnt, sondern zunächst einmal den Vorbereitungsspielen entgegen. Die Auswahl von Cheftrainer Clark Donatelli fliegt am 10. August nach Finnland und testet dort gegen SaiPa und Jokerit Helsinki. Am Sonntag, dem 15. August, ist die Düsseldorfer EG um 15 Uhr zum einzigen Test in der Yayla-Arena zu Gast.

Am 19. August geht es per Bus in die Schweiz. Die Krefelder nehmen in Yverdons-les-Bains am Südende des Neuchatel-Sees, an einem Turnier teil und treffen dort auf vier Teams aus Schweizer Nationalliga A und auf Dynamo Pardubice aus der tschechischen Extraliga. Auftaktgegner der Pinguine ist am Samstag, dem 21. August der Tabellenzweite der Hauptrunde HC Lugano. Zwei Tage später treffen die Krefelder auf den Tabellensechsten EHC Biel. Am 25. August kommt es zum Duell mit dem Schweizer Vizemeister HC Servette Genf. Nur einen Tag später kreuzen die Schwarz-Gelben mit dem Aufsteiger in die Nationalliga A HC Ajoie die Schläger. Zum Abschluss des Turniers geht es am 28. August gegen Dynamo Pardubice. Einem letzten Test vor dem Meisterschaftsauftakt unterziehen sich die Schützlinge von Clark Donatelli am 4. September beim Ligarivalen Kölner Haie.