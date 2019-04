Neuverpflichtung : Pinguine holen amerikanischen Außen Grant Besse

Pinguine-Trainer Brandon Reid. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Am Freitag wollen die Krefeld Pinguine die nächste Neuverpflichtung für die kommende Saison bekannt geben. Am Donnerstag jedoch erschien auf der offiziellen Facebookseite des DEL-Teams kurzzeitig ein Video, in dem sich der US-Amerikaner Grant Besse als neuester Schwarz-Gelber präsentiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 24-Jährige aus Plymouth, Minnesota ist ein Außenspieler, der bislang vorzugsweise in der Nordamerikanischen ECHL zum Einsatz kam und hier in den vergangenen beiden Spielzeiten in 60 bzw. 62 Spielen jeweils 30 Tore schoss und 32 Treffer vorbereitete. Damit gehörte er in Diensten der Norfolk Admirals und South Carolina Stingrays jeweils zu den besten Punktejägern der Liga und war zweimal je zweitbester Scorer seines Teams. Außerdem spielte Besse 18 Mal in der AHL und verbuchte hier drei Tore und neun Punkte.

Der Amerikaner, der im Jahr 2013 in er fünften Runde des Drafts von den Anaheim Ducks ausgewählt wurde, ist mit 1,78 m Größe und 79 kg Gewicht für einen Eishockeyspieler eher klein, dafür aber kräftig. Vor seiner Profi-Karriere lief Besse vier Jahre lang für das Universitätsteam der Universitiy of Wisconsin auf und gehörte auch hier zu den Leistungsträgern. Im Jahr 2015/16 war er bester Punktejäger seiner Mannschaft.