Eishockey : Alexander Blank hat die Play-offs im Blick

Alexander Blank beim medizinischen Test beim Mannschaftsarzt Martin Wazinski. Foto: Jüngermann

Krefeld Zudem will der 19-Jährige seinen Stammplatz in der kommenden Saison bei den Schwarz-Gelben behaupten. Ab Donnerstag gehen die Pinguine morgens früh in Wesel auf das angemietete Eis, weil die Möglichkeit in Krefeld noch nicht besteht.

In gut sieben Wochen starten die Krefeld Pinguine mit einem Heimspiel gegen den Lokalrivalen Düsseldorfer EG in die Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Inzwischen sind bis auf vier Spieler alle Cracks des neuen Kaders eingetroffen. Nur Patrik Hersley, Robert Sabolic, Alexander Bergström und Jeremy Braccos fehlen noch. Die drei Angreifer und der schwedische Verteidiger sollen spätestens in der kommenden Woche eintreffen.

Komplett ist bereits das Trainerteam. Während der neue Co-Trainer Igor Zakharkin am Freitag in Krefeld eintraf, kehrte Cheftrainer Clark Donatelli am Montag zurück. Zusammen mit dem ortsansässigen Boris Blank ist das Trainerteam komplett und hat die Vorbereitung auf das erste Eistraining vorgenommen.

Weil in der Yayla-Arena das Eis erst ab dem 1. August zur Verfügung steht, weichen die Pinguine zunächst in die Eissporthalle in Wesel aus. Dort haben die Verantwortlichen ab Donnerstag Eiszeiten angemietet. Es heißt für die Spieler dann früh aufzustehen, weil sich die Türen dort bereits um acht Uhr öffnen. Die Anreise erfolgt per PKW in Fahrgemeinschaften. Zuschauer sind nicht zugelassen. Einen ersten Blick auf das neue Team können die Fans Anfang August erhaschen bei einem öffentlichen Training in der Yayla-Arena.

Für Alexander Blank, der in der vergangenen Saison aus dem Nachwuchs über das Oberliga-Team des KEV 81 den Sprung in den DEL-Kader geschafft hat, war die Sommerpause sehr kurz. Der talentierte Stürmer wurde nach der Hauptrunde in der DEL noch von Bundestrainer Toni Söderholm zum Vorbereitungslehrgang der Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in Lettland eingeladen und absolvierte dabei auch zwei Länderspiele. „Fünf Tage nach meiner Rückkehr habe ich bereits mit einigen Teamkollegen das Training bei unserem neuen Athletiktrainer Leo Alvarez aufgenommen“, so der Jungspund. Vom 23. bis 27. Juni ging es für ihn nach Füssen zu einem Lehrgang der U20-Nationalmannschaft. „Hier waren wir täglich zweimal auf dem Eis.“