3:2-Sieg gegen Bietigheim Krefeld Pinguine feiern Last-Minute-Erfolg

Als die ersten Zuschauer bereits die Yayla-Arena verließen, weil sie nicht mehr an einen Sieg der Pinguine glaubten, landete die Mannschaft gegen Schlusslicht Bietigheim Steelers mit 3:2 einen Last-Minute-Sieg. Vor 4507 Zuschauern taten sich die Gastgeber gegen die kampfstarken Gäste sehr schwer und ließen trotz einer Schussstatistik von 45:22 einige klare Torchancen aus. Vielleicht stärkt dieser am Ende glückliche Sieg den Spielern das Selbstvertrauen. Denn am Sonntag wartet in Ravensburg eine schwere Aufgabe.