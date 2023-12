2:5-Niederlage in Freiburg Pinguine bestätigen ihre Auswärtsschwäche

Die Pinguine hatten sich um 10 Uhr auf dem Weg in den Breisgau gemacht. Trainiert wurde am Morgen nicht mehr. Das Team traf sich um 9.30 Uhr in der Kabine. Um 9.40 Uhr bat Trainer Greg Poss zu einem kurzen Videomeeting. Christian Kretschmann hatte seine Oberkörperverletzung auskuriert und kehrte ins Team zurück. Der 30-jährige Angreifer nahm seinen angestammten Platz in der Sturmreihe neben Philipp Kuhnekath und Philip Riefers ein. Mike Fischer, der am Freitag Kretschmann prima vertreten hatte und zwei Tore zum 6:3-Erfolg gegen Kassel beisteuerte, führte als Center die vierte Sturmreihe mit Kevin Niedenz und Maximilian Leitner an. Lukas Wagner fuhr als überzähliger Stürmer nicht mit nach Freiburg. Gegen 16.15 Uhr fuhr der Mannschaftsbus am in die Jahre gekommenen Eisstadion in Freiburg vor. Hier hatten die Pinguine am dritten Spieltag eine 1:6-Schlappe kassiert. Empfangen wurden die Pinguine bei zweistelligen Temperaturen und Sonnenschein von knapp 40 Fans, von denen die meisten die Weihnachtstage im Schwarzwald verbracht hatten.