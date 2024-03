1:4 in Selb Krefeld Pinguine verpassen Sprung in die Top Sechs

Die Pinguine hatten sich am Freitagmorgen nach einer Teamsitzung in der Kabine auf den Weg nach Selb gemacht. Neben Rückkehrer Jon Matsumoto, der seine leichte Oberkörperblessur aus dem Spiel gegen Landshut auskuriert hatte, stiegen auch Torwart Matthias Bittner und Verteidiger Maximilian Söll mit in den Bus. Bittner ersetzte den erkälteten Julius Schulte als Back-up-Goalie und Söll verteidigte für den ebenfalls erkälteten Eric Gotz. Stürmer Edmund Junemann blieb in Krefeld und bereitete sich mit der U20 auf das DNL-Viertelfinale gegen die Kölner Haie vor. Für ihn rückte Alex Ruuttu in den vierten Sturm. Matsumoto nahm seine angestammte Position im Angriff mit Matt Marcinew und Josh MacDonald ein. Wegen eines größeren Staus hinter Frankfurt traf die Mannschaft erst gegen 17.45 Uhr bei leichtem Regen und Temperaturen um 8 Grad in der Porzellanstadt ein.