1:4-Heimniederlage Pinguine präsentieren sich gegen Weißwasser desolat

Auch im zweiten Abschnitt blieben die Gäste das tonangebende Team. Nachdem Bick in der 23. Minute noch gegen Anders einen Rückstand verhindern konnte, musste er sich drei Minuten später gegen den gleichen Spieler geschlagen geben. Als dann wenig später Torwart Quapp über den Schläger von MacDonald stolperte, musste der Kanadier für zwei Minuten in die Kühlbox. Die Füchse schnürten die Pinguine anschließend regelrecht ein. Dank Bick fiel aber kein Treffer. Als die Pinguine dann gerade neun Sekunden wieder komplett waren, ließ Järvelainen aber dem Krefelder Torwart mit einem platzierten Schuss ins kurze untere Eck keine Chance. 65 Sekunden später staubte Jerome Flaake zum 1:2 ab. Als in der 34. Minute Marcinew auf die Strafbank musste, drohte den Pinguinen erneut Ungemach. Bick verhinderte aber mit starken Paraden das 1:3. Kretschmann hatte in der 38. Minute den Ausgleich auf dem Schläger, fand aber in Quapp seinen Meister. Zu diesem Zeitpunkt war Verteidiger Maximilian Leitner schon nicht mehr dabei. Er musste in der 32. Minute mit einer Oberkörperverletzung vom Eis, kehrte aber zum letzten Drittel wieder zurück.