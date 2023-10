1:3 Niederlage beim Spitzenreiter Pinguine verlieren ihre Abwehrschlacht

Im Tor stand der „Huskie-Schreck“ Felix Bick. Der 30-jährige Torhüter hatte die Nordhessen in der ersten Begegnung in dieser Saison beim 6:2-Erfolg der Pinguine in Krefeld mit starken Paraden regelrecht zur Verzweiflung gebracht und war auch maßgeblich am Halbfinal-Aus der Huskies in der vergangenen Saison gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Bad Nauheim beteiligt.