3:2. nach Verlängerung : Junges DEB-Team startet mit Sieg gegen Dänemark in Deutschland-Cup

Krefeld Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in den Deutschland-Cup gestartet. In Krefeld schlug die Mannschaft von Toni Söderholm Dänemark nach Verlängerung.

Beim ersten Test auf dem Weg zur WM in Tampere und Riga (12. bis 28. Mai 2023) ging die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) durch ein Eigentor von Anders Koch, das Kapitän Marc Michaelis gutgeschrieben wurde (16.), in Führung. Pechvogel Koch glich vor nur rund 800 Zuschauern in Krefeld wenig später selbst aus (19.). Der Nürnberger Daniel Schmölz (33.) erzwang nach dem 1:2 durch Nicolai Meyer (26.) die Overtime, in der erneut Schmölz (64.) für die Entscheidung sorgte.