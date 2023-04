Jaromir Jagr vom Prager-Vorort-Klub Kladno Vom Bauernsohn zur Eishockey-Legende

Trotz alledem spielte die Mannschaft bis 2019 zweitklassig – und als nach einer Saison in der ersten Liga der sofortige Wiederabstieg drohte, sagte Jagr ehrlich: „Ich weiß nicht, ob ich dann weiterspielen würde, ob ich den Spaß am Hockey noch hätte.“ Doch als der Abstieg feststand, riss er sich zusammen, verteilte und kassierte auch in der Zweiten Liga Bodychecks, gab zehn Vorlagen, erzielte zwei Tore – und trug so seinen Teil zum Wiederaufstieg bei. In diesem Jahr wurde den Klassenerhalt in der Verlängerung gesichert. Vier Spiele mussten gewonnen werden, Kladno feierte einen 7:1-Triumph auswärts und drei Arbeitssiege. Am Freitagabend war der letzte im Sack.