Spektakel in Köln: Nur das Wetter beim Wintergame nervt

Köln Am Samstag tritt die DEG im Kölner Stadion gegen die heimischen Haie an. Vor dem Wintergame der DEL vor 50.000 Zuschauern drückt nur das Wetter die Stimmung.

Niki Mondt hat gerade noch mit Köln telefoniert. Der Sportliche Leiter der Düsseldorfer EG und sein Pendant bei den Kölner Haien, Mark Mahon, stehen in regelmäßigem Kontakt – schließlich treten beide Teams am Samstag (16.30 Uhr) beim „Winter Game“, dem alle zwei Jahre stattfindenden Freiluft-Spektakel der Deutschen Eishockey Liga (DEL), im Kölner Fußballstadion gegeneinander an. „Mark ist völlig entspannt, was das Wetter angeht“, sagt Mondt. „Ein kleines bisschen wundert mich das schon.“ Denn der Wetterbericht für Köln-Müngersdorf verheißt für Samstag wenig Gutes: Keinen Winter, dafür aber leichten Dauerregen.