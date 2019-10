Klubbesitzer auf Kufen : Jagr ist nach 30 Jahren Eishockey-Karriere aktiver denn je

Jaromir Jagr in Aktion für den HC Kladno.

München/Kladno Jaromir Jagr spielt und spielt und spielt. Mit fast 48 Jahren sorgt die Eishockey-Legende als Tore schießender Klubeigner dafür, dass sein Heimatverein HC Kladno in der tschechischen Extraliga wieder Fuß fassen kann.

Sein markantes Haar trägt Jaromir Jagr nackenlang wie eh und je, es wird nur langsam dünner, und der Dreitagebart ist längst ergraut. Doch sonst ist das der Jagr, den man kennt. Unverwechselbar bewegt sich das tschechische Idol über das Eis. Nicht mehr so schnell wie früher, aber wenn Jagr den Puck mit dem Körper vor dem Gegner abschirmt, dann macht er das auch mit fast 48 Jahren mit unvergleichlicher Geschicklichkeit. Eishockey, der Sport, den er so liebt und so geprägt hat, ist und bleibt für Jagr erquickend wie ein Jungbrunnen.

"Eishockeyspielen ist für mich wie Urlaub. Das empfinde ich immer noch so", sagte Jagr kürzlich dem Internetportal The Athletic. Und er ist immer noch mit der gleichen Leidenschaft bei der Sache, die ihn in der nordamerikanischen Profiliga NHL hinter Wayne Gretzky auf Platz zwei der ewigen Scorerliste gebracht hat. Nie war ein Europäer in Übersee so erfolgreich. 1733 NHL-Hauptrundenspiele mit 766 Toren und 1921 Scorerpunkten sind atemberaubende Kennziffern seiner Karriere.

Die NHL hat Jagr seit knapp zwei Jahren hinter sich gelassen. Er, der Nationalheld, zweimalige Stanley-Cup-Champion, Olympiasieger und Weltmeister, ist zurückgekehrt in seine böhmische Heimat Kladno. Jagr hilft seinem Verein, bei dem er die Reife für Nordamerika erlangte, wo er kann - mit aller Kraft, praktisch rund um die Uhr.

Jagr spielt, Jagr lockt Zuschauer an, Jagr managt, Jagr organisiert, Jagr repräsentiert. Dort, in der kleinen Industriestadt vor den Toren Prags, passiert nichts ohne den umtriebigen Klubbesitzer auf Kufen. "Ich mache alles", erzählte er, "absolut alles."

Nach schier unglaublichen 30 Jahren als Eishockeyprofi könnte sich Jagr eigentlich entspannt zurücklehnen, stattdessen ist er beschäftigter denn je. Und ans Aufhören verliert er sowieso keinen Gedanken - jedenfalls solange er auf dem Eis konkurrenzfähig ist: "Wenn ich merke, dass ich nicht mehr helfen kann und keine Fans mehr in die Arena bringe, dann spiele ich nicht mehr."

Soweit ist es allerdings noch nicht. Nachdem Jagr im Frühjahr fast im Alleingang die Erstligarückkehr von Rytiri Kladno sicherte, füllt er nun die Eishockey-Stadien von Karlsbad bis Trinec, von Liberec bis Brünn. Alle kommen, um ihn zu bewundern. Und für einen Scorerpunkt pro Spiel ist das Phänomen Jagr allemal gut, während er mit seinen "Rittern" um den Anschluss an die Play-off-Ränge kämpft.

"Schau dir Tom Brady an, schau Roger Federer an. Ich bin noch ein bisschen älter als die beiden. Aber wenn du es willst, wenn du die Zeit aufbringst, dann ist das zu schaffen", sagte Jagr. Zehn seiner Mitspieler sind halb so alt wie der Flügelstürmer, doch noch immer geht Jagr voran, ist ein Vorbild an Fleiß.

Telefonate am Morgen, Eistraining danach, Geschäftstermine, wieder aufs Eis oder in den Kraftraum. Tag ein, Tag aus. "Wir denken manchmal: ziemlich old school", erzählte der kanadische Stürmer Brendan O'Donnell (27), für den die NHL bislang nur ein Traum ist, "aber was haben wir im Vergleich zu ihm erreicht? Nichts. Vielleicht sollten wir genau das machen, was er tut." Solche Worte hört der Boss sicher gern.

