Fehlstart in WM-Vorbereitung Kreis will offensiver spielen lassen

Nach dem ersten Duell mit den Österreichern in Deggendorf trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Samstag (17 Uhr/MagentaSport) in Landshut erneut auf das Team aus der Alpenrepublik. Nach zwei Partien in der Slowakei soll bei der WM-Generalprobe am 9. Mai in München gegen die USA der Kader möglichst komplett sein.