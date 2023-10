Kehle aufgeschlitzt Ex-DEL-Profi Johnson stirbt nach Zusammenprall auf dem Eis

Düsseldorf · Der 29-Jährige erlitt am Samstag in einem Spiel im britischen Eishockeypokal eine tödliche Verletzung. Auch die Eishockeyfamilie in Deutschland trauert. Bis vergangene Saison spielte Adam Johnson für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey-Liga.

29.10.2023, 11:21 Uhr

Adam Johnson, ehemaliger DEL-Spieler der Augsburger Panther, ist am Samstag auf dem Eis verstorben. Foto: dpa/Ulrich Gamel

Dieser Unfall auf dem Eis erschüttert die Eishockey-Welt. Beim Spiel zwischen Nottingham und Sheffield im britischen Eishockeypokal prallte Adam Johnson mit einem gegnerischen Spieler zusammen. Der Zusammenstoß verlief so unglücklich, dass die Kufe des Sheffield-Spielers Johnson an der Kehle traf. Auf dem Weg vom Eis brach der 29-Jährige, der vergangene Saison in der DEL für Augsburg spielte, offenbar zusammen. Die anderen Spieler schützten ihn vor den Blicken der Fans und Kameras. Das Spiel des Challenge Cups vor 8000 Fans wurde abgebrochen. Nach Medienberichten aus Großbritannien verlor Johnson viel Blut und musste auf dem Eis reanimiert werden. Am Sonntag wurde sein Tod bestätigt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Augsburger Panther (@aevpanther) „Adam, unsere Nummer 47, war nicht nur ein herausragender Eishockeyspieler, sondern auch ein großartiger Teamkollege und ein unglaublicher Mensch mit seinem ganzen Leben vor sich“, schrieben die Nottingham Panthers auf der Online-Plattform X, vormals Twitter. Der Verein werde ihn sehr vermissen und niemals vergessen. Die britische Eishockeyliga Elite League verschob alle ursprünglich für Sonntag angesetzten Spiele aufgrund der Todesnachricht. Diese traurige Nachricht traf auch seinen Ex-Klub. „Die Eishockeyfamilie trauert um Adam Johnson. Der letztjährige Pantherstürmer wurde Samstagabend im Spiel seiner Nottingham Panthers von einem Schlittschuh am Hals getroffen und erlag seinen schweren Verletzungen. Die Augsburger Panther sind in Gedanken bei Adam Johnsons Freundin, seiner Familie und Teamkollegen sowie allen Eishockeyfans und Offiziellen, die das schreckliche Unglück in der Halle mit ansehen mussten. Wir wünschen ihnen viel Kraft bei der Bewältigung des Schocks und der unermesslichen Trauer um ein junges Leben“, schrieben die Panther am Sonntagmorgen in einer Mitteilung. Vor dem nächsten Heimspiel am kommenden Dienstag gegen die Düsseldorfer EG wird es vor Spielbeginn im Curt-Frenzel-Stadion einen Moment der Stille in Gedenken an Adam Johnson geben, kündigten die Augsburger an.

(rent/dpa)