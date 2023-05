Nach Jackson-Abschied Ex-Bundestrainer Söderholm neuer Trainer von Red Bull München

Red Bull München hat wie erwartet Toni Söderholm als neuen Trainer bestätigt. Wie der amtierende Eishockey-Meister am Montag bekannt gab, übernimmt der frühere Bundestrainer ab sofort die Geschicke bei den Münchnern und tritt damit die Nachfolge von Don Jackson an, der in der vergangenen Woche zurückgetreten war.