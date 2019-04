Eishockey-Nationalmannschaft : Zwei Düsseldorfer stehen im Kader für WM-Vorbereitung

Köln Der deutsche Bundestrainer Toni Söderholm hat den Kader für die Vorbereitung auf die Eishockey-WM bekanntgegeben. Mit dabei sind zwei Düsseldorfer.

Mit je fünf Olympiahelden und Debütanten in die WM-Vorbereitung: Der neue Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm setzt bei den kommenden Testspielen gegen die Slowakei am 11. und 13. April auf eine "Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten", wie der Finne sagte: "Ich selbst habe lange auf diesen Moment hingefiebert und bin froh, wenn ich endlich mit den Jungs auf dem Eis stehe."

Das Quintett Gerrit Fauser, Björn Krupp (beide Grizzlys Wolfsburg), Jonas Müller, Marcel Noebels (beide Eisbären Berlin) und Leonhard Pföderl (Nürnberg Ice Tigers) hatte bei Olympia 2018 in Pyeongchang Silber geholt und ist erneut dabei. Neu sind die beiden U20-WM-Teilnehmer Dominik Bokk (Väyjö Lakers) und Tim Wohlgemuth (ERC Ingolstadt) sowie Parker Tuomie (Minnesota State University), Marcus Weber (Nürnberg Ice Tigers) und Sven Ziegler (Straubing Tigers).

Söderholm muss auf die Profis verzichten, die mit ihren Teams noch in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) um den Titel kämpfen. Nach den beiden Slowakei-Spielen, die in Kaufbeuren (11. April) und Garmisch-Partenkirchen (13. April) stattfinden, geht es für Deutschland nach Tschechien zur zweiten Phase der WM-Vorbereitung. In Karlsbad testet das Team zweimal (17. und 18. April) gegen Tschechien.