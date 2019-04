Kader für Eishockey-WM : Deutschland wartet noch auf Draisaitls Zusage

Garmisch-Partenkirchen Der erste Teil des WM-Castings hat gezeigt: Auf Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm kommen schwierige Personalentscheidungen zu - erst recht, wenn die NHL-Spieler um Topstar Leon Draisaitl zum Team stoßen.

Ende kommender Woche wird sich Söderholm zu den bevorstehenden Personaländerungen äußern, zuvor sollen die Spieler im derzeitigen 25er-Aufgebot bei den Vergleichen im tschechischen Karlsbad gegen den zwölfmaligen Weltmeister am Mittwoch und Donnerstag (beide 17.30 Uhr/Magenta Sport) für sich werben können. "Wir geben den Jungs noch Zeit, sich zu zeigen", sagte Söderholm, der am Sonntag seinen 41. Geburtstag feierte.

Erwartet wird gleichwohl eine Bestätigung der WM-Teilnahme des NHL-Topstars von den Edmonton Oilers. Draisaitls Zusage zeichnet sich ebenso ab wie jene von Dominik Kahun (Chicago Blackhawks) und Korbinian Holzer (Anaheim Ducks). Bei Tobias Rieder (Edmonton Oilers) ist die Situation offen, bei Nico Sturm (Minnesota Wild), der noch Uniprüfungen vor sich hat, wird an einer Lösung gearbeitet. "Ich verstehe hundertprozentig, dass man viel spekulieren will. Ich kann nur sagen, dass die Spieler positiv sind", betonte der DEB-Coach.

In den Fokus spielte sich am Donnerstag in Kaufbeuren (2:1) und am Samstag in Garmisch nicht zuletzt die junge Sturmreihe mit Ausnahmetalent Dominik Bokk (19) sowie den College-Spielern Marc Michaelis (23) und Parker Tuomie (23). Auch der künftige Mannheimer Lean Bergmann (20) punktete für sich.