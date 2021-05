Trotz Corona-Verdachtsfall : WM-Tests des DEB-Teams finden statt

Nürnberg Der Corona-Verdachtsfall bei einem Assistenztrainer des Eishockey-Nationalteams hat vorerst keine Auswirkungen auf die abschließenden WM-Testspiele. Die Partien des DEB-Teams gegen Belarus sollen stattfinden.

„Stand heute finden die Spiele ganz normal statt“, sagte der Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB), Christian Künast, am Mittwoch: „Sollte sich eine Entwicklung abzeichnen, dass jemand gefährdet ist, werden wir natürlich reagieren.“ Es sei kein Spieler mit dem zweimal positiv getesteten Co-Trainer Matt McIlvane in Kontakt gewesen.

Am Freitag und Samstag sind in Nürnberg die beiden abschließenden Testspiele gegen Belarus angesetzt. Die vier vorherigen Partien im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Riga vom 21. Mai bis 6. Juni hatte die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm alle verloren.