Er ist nicht verletzt Eishockey-Nationalteam bei WM ohne Münchner Kapitän Hager

Vizeweltmeister Deutschland bestreitet in der WM-Vorbereitung noch Heimspiele gegen die Slowakei (18. und 20. April) sowie gegen Österreich (25. und 27. April). Nach Partien gegen Frankreich am 4. und 6. Mai reist die DEB-Auswahl am 7. Mai ins tschechische Ostrava. Die WM startet für Deutschland am 10. Mai gegen die Slowakei.