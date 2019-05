Viel Krampf zum WM-Start : Deutsches Eishockey-Team zittert sich zu 3:1

Kosice Deutschland hat sein erstes Spiel bei der Eishockey-WM hinter sich. Es war spannender, als es dem Team lieb sein konnte.

Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat sich zu einem WM-Auftaktsieg gegen Großbritannien gezittert. Ein Doppelschlag von Yasin Ehliz (51. Minute) und NHL-Topstürmer Leon Draisaitl (53.) bewahrte die die Auswahl des neuen Bundestrainers Toni Söderholm beim 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) gegen den großen Außenseiter vor einem Fehlstart bei dessen WM-Debüt. In seinem ersten WM-Spiel hatte der erst 18 Jahre alte Mannheimer Moritz Seider (40. Minute) Deutschland in Kosice in Führung geschossen. Diese wurde aber von Mike Hammond im Schlussdrittel zunächst noch ausgeglichen.

Dadurch war gegen den WM-Exoten harte Arbeit gefragt. Der Olympiasieger von 1936, der nach zuletzt zwei Aufstiegen erstmals seit 25 Jahren wieder bei einer A-WM dabei ist, kämpfte leidenschaftlich und hatte in Ben Bowns aus Cardiff einen sicheren Rückhalt im Tor. Durch die hölzerne und stark limitierte Spielweise der lange Zeit im Welt-Eishockey drittklassigen Briten spielte Deutschland von Beginn an fast permanent im Angriffsdrittel, agierte aber zu umständlich und tat sich sehr schwer.

Viele Pässe brachte Deutschland nicht an den Mann und etliche Schüsse musste Bowns gar nicht erst entschärfen, da sie am Tor vorbei flogen. Zum Ende des ersten Drittels bescherte zudem ein grober Fehler von NHL-Verteidiger Korbinian Holzer dem deutschen Team einen Riesen-Schreck: Die Briten hatten durch Evan Mosey die beste Chance des Spiels bis dahin, die Mathias Niederberger im deutschen Tor indes entschärfte. Der Keeper der Düsseldorfer EG hatte zum Auftakt von Söderholm den Vorzug vor Nürnbergs Niklas Treutle bekommen.

NHL-Goalie Philipp Grubauer soll nach dem Playoff-Aus mit Colorado erst am Sonntag kurz vor dem zweiten deutschen Spiel gegen Dänemark in Kosice ankommen und am Montag erstmals trainieren. Schwenningens Dustin Strahlmeier muss als nun überzähliger Torhüter abreisen. Zudem lizenzierte Söderholm zunächst auch die Stürmer Marc Michaelis und Stefan Loibl nicht und verzichtete in der Abwehr auf Olympia-Silbergewinner Jonas Müller.