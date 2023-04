Eishockey-WM DEB-Frauen verabschieden sich im Viertelfinale

„Wir machen einfach weiter wie bisher“, hatte Angreiferin Nicola Eisenschmid vor dem Match gesagt. Und das tat das DEB-Team auch gegen die Amerikanerinnen, die in ihrer Vorrundengruppe lediglich gegen Olympiasieger Kanada (3:4 n.P.) verloren hatten. Trotz des deutlichen Übergewichts von 52 zu 18 Torschüssen brauchten die US-Girls zwei Power-Play-Situationen (20., 33.), um gegen die tapfer kämpfenden DEB-Frauen in Führung zu gehen. Beim dritten Treffer (48.) ließen sich die DEB-Frauen in eigener Überzahl düpieren.