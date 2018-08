Eishockey-WM 2019: DEB-Team startet gegen Großbritannien

Köln Der Eishockey-Weltverband IHF hat die Spielpaarungen für die WM 2019 in der Slowakei bekannt gegeben. Deutschland tritt zunächst gegen den Aufsteiger Großbritannien an.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet bei der WM im kommenden Jahr (10. bis 26. Mai) in der Slowakei gegen Großbritannien. Das gab der Weltverband IIHF am Mittwoch bekannt. Der Olympiazweite tritt am 11. Mai in Kosice gegen den Aufsteiger als klarer Favorit an. Schwieriger wird es gegen die weiteren Gruppengegner Dänemark (12.), Frankreich (14.) und Gastgeber Slowakei (15.) sowie gegen die Eishockey-Nationen Kanada (18.), USA (19.) und Finnland (21.).