U20-WM : Deutscher Eishockey-Nachwuchs unterliegt Rekordweltmeister Kanada

Der deutsche Eishockey-Nachwuchs um Ausnahmetalent Moritz Seider hat die nächste Überraschung bei der U20-WM in Tschechien klar verpasst. Gegner Kanada erwies sich als eine Nummer zu groß.

Jeweils die ersten vier Mannschaften der beiden WM-Gruppen qualifizieren sich für die Runde der besten Acht. Die beiden Gruppenletzten bestreiten die Abstiegsrelegation im Modus "best of three". Aufgrund der starken Konkurrenz in der Gruppe B lautet das Ziel des DEB-Teams Klassenerhalt.