Bei den Detroit Red Wings : Seider unterschreibt ersten NHL-Vertrag

Moritz Seider (Mitte) beim NHL-Draft. Foto: dpa/Jonathan Hayward

Detroit Sein Traum von einer Karriere in der NHL nimmt immer mehr Formen an: Moritz Seider hat bei den Detroit Red Wings einen Einstiegsvertrag unterzeichnet. Ob er dort auch in der kommenden Saison aufläuft, ist aber noch offen.

Nationalspieler Moritz Seider hat den nächsten Schritt zu seinem ersten Spiel in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gemacht. Der 18 Jahre alte Verteidiger unterschrieb bei den Detroit Red Wings einen Einstiegsvertrag über drei Jahre. Das teilte der elfmalige Stanley-Cup-Sieger auf seiner Homepage mit.

"Ein Traum wird wahr. Vielen Dank an alle, die immer für mich da waren und mich jeden Tag unterstützt haben. Ich freue mich auf jeden Tag, der jetzt kommt und verfolge schon das nächste große Ziel", schrieb Seider auf Instagram zu einem Foto seiner Vertragsunterzeichnung. „Es bedeutet sehr viel ein Teil der @detroitredwings Familie zu sein.“

Seider, der zuletzt in der Slowakei als jüngster Verteidiger seit 41 Jahren zwei Tore bei einer Weltmeisterschaft erzielte, war beim NHL-Draft im Juni bereits an sechster Stelle von Detroit ausgewählt worden. Damit ist er erst der sechste deutsche Erstrunden-Pick nach Torwart Olaf Kölzig (1989/an Nummer 19 gedraftet), Marco Sturm (1996/Nummer 21), Marcel Goc (2001/Nummer 20), Leon Draisaitl (2014/Nummer 3) und Dominik Bokk (2018/Nummer 25).

Wo der Defensivspieler in der kommenden Saison spielen wird, ist jedoch noch offen. Es ist möglich, dass der Neuzugang zunächst im Farmteam des NHL-Klubs oder auch bei den Adler Mannheim, seinem bisherigen Klub in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), eingesetzt wird. Dort hatte Seider in der vergangenen Saison in 43 Einsätzen zwei Tore erzielt und acht weitere Treffer vorbereitet. Seider wurde nach der Saison, in der er mit Mannheim im Finale gegen den EHC Red Bull München den deutschen Meistertitel gewann, als Rookie des Jahres ausgezeichnet. Bei der zuvor ausgetragenen U20-Weltmeisterschaft (Dezember 2018 bis Januar 2019) wurde der 18-Jährige bereits zum besten Verteidiger des Turniers gewählt.

(SID/sho)