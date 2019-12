Spiel gegen Nürnberg abgebrochen : Kollabierter Fan der Kölner Haie ist tot

Düsseldorf Der Fan der Kölner Haie, der am Sonntag während des Spiels gegen Nürnberg kollabiert war, ist verstorben. Das gaben die Haie am Mittwoch bekannt.

Demnach sei der Fan bereits in der Nacht zu Montag in der Kölner Uni-Klinik verstorben. Der 74-Jährige erlitt in der Anfangsphase der Partie einen Herzinfarkt und musste noch in der Halle reanimiert werden. Später wurde er dann in die Uni-Klinik gebracht, wo er später verstarb. Der Mann hatte die Partie mit seinen beiden Enkelkindern besucht.