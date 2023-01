Ex-DEG-Coach Kreis ist neuer Eishockey-Bundestrainer

Harold Kreis tritt die Nachfolge von Toni Söderholm als Eishockey-Bundestrainer an. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag bekannt. Kreis, bis zum Ende der laufenden Saison noch als Coach bei den Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) tätig, erhält einen Vertrag bis 2026. Assistenztrainer wird der frühere Nationalspieler Alexander Sulzer.