Sandra Abstreiter nicht zu überwinden Mit Shutout und „Tüdeldü“ zum Gruppensieg bei der WM

Sandra Abstreiter hatte die Kabinentür noch gar nicht geöffnet, da schallte ihr schon das „Tüdeldü“ ihrer Teamkolleginnen entgegen. Als die Torhüterin eintrat, gab es kein Halten mehr: Alle rissen die „Hands up in the air“ und schüttelten den „Body hin und her“ - bei den deutschen Eishockeyfrauen war nach dem Gruppensieg bei der WM in den USA Party zum Ballermann-Hit angesagt.